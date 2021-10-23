شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى ربة منزل تعانى من أزمات زوجها المدمن فى حدوتة "لحظة ضعف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة الحياة في التاسعة مساءً، أولى حلقات حدوتة "لحظة ضعف" ضمن أحداث مسلسل "ورا كل باب" والذى يلعب بطولتها كل من رشا مهدى وخالد سرحان، وإخراج منال الصيفى، حيث تجسد رشا شخصية ربة منزل تحمى أولادها وترعاهم طوال الوقت، ولكن مع تصاعد الأحداث نجد أنها تعانى من تأثير دخول زوجها في عالم الإدمان، وهو ما يؤثر سلبًا على العائلة والأولاد.

وأوضح برومو حدوتة "لحظة ضعف" أن عائلة الاسطى "رضا " - خالد سرحان - مدمن تتعرض أسرته لأزمات وتؤثر عليها بالسلب بسبب إدمانه، حيث إن شقيقه طرد من العمل، وأولاده بدأوا يخافون من تصرفاته، أما زوجته رشا مهدى تتعرض لهدم المنزل والعائلة التي تحاول أن تحميها طوال الوقت.

حدوته "لحظة ضعف" بطولة النجم خالد سرحان، رشا مهدى، حنان يوسف، غفران محمد، أحمد كمال أبو رية، تامر مجدى وآخرين، إنتاج شركة سينرجى، من سيناريو وحوار محمد ذو الفقار وإخراج منال الصيفى.



رشا مهدى

مسلسل "ورا كل باب" عرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، الثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة "ورقة ضغط" وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.