شكرا لقرائتكم خبر عن بحر ورملة وشمس.. كريم عبد العزيز فى أحدث ظهور له ومتابعوه يستقبلونه بالقلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم كريم عبد العزيز، متابعيه وجمهوره، عبر موقع "إنستجرام"، بصورة له يظهر من خلالها على ضفاف أحد الشواطئ فى أحدث ظهور له عبر منصات السوشيال ميديا، ليكتفى بوضع ايموجي موجه وقلب أحمر، وسرعان ما حصد عبد العزيز عشرات التعليقات خلال دقائق قليلة من نشره للصورة.

ويظهر النجم كريم عبد العزيز فى دور طبيب بشرى، خلال أحداث الفيلم المأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.



كريم عبد العزيز

والعمل يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.