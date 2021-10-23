كتب امير فتحي في السبت 23 أكتوبر 2021 08:46 مساءً - كشفت ” هدى زاهر ” زوجة الفنان ” أحمد زاهر ” عن تعرض إبنتهما ” ملك ” لكسر في ذراعها وذلك في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام .
حيث نشرت هدى زاهر صورة من خلال خاصية الاستوري تجمعها بإبنتها ملك التي ظهرت وهي تضع جبيرة طبية على ذراعها الأيسر .
وكتبت هدى زاهر في تعليقها على الصورة : ” اللهم لك ألف حمد وألف شكر على كل ما أصابنا .. لله الأمر من قبل ومن بعد والحمد لله الحمد لله الحمد لله عدد الحركات والسكون .. قدر الله وما شاء فعل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ملك أحمد زاهر تتعرض لإصابة .. ووالدتها تعلق : ” لله الأمر من قبل ومن بعد “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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