في مشهد صادم .. طليقة أوزجان دينيز تعتدي عليه بصفعه على وجهه وتمزق قميصه

كتب امير فتحي في السبت 23 أكتوبر 2021 06:50 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تعرض الفنان التركي ” أوزجان دينيز ” للاعتداء من جانب طليقته النجمة التركية ” فايزة أكتان ” أمام منزلها .

حيث ظهرت فايزة أكتان في الفيديو وهي تصفع أوزجان دينيز على وجهه لعدة مرات ثم قامت بتمزيق قميصه قبل أن تغلق باب المنزل في وجهه .

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن أوزجان دينيز توجه لمنزل طليقته لمعرفة سبب غياب طفلهما ” كوزاي ” عن المدرسة ليتفاجئ برد فعلها وما قامت به تجاهه .

وأضافت أن دينيز لم يبدي أي استجابة بأي شكل من الأشكال أثناء تعرضه للضرب من طليقته التي كانت تعاني من إنهيار عصبي وتصرخ قائلة : سئمت منك .. ما الذي تريده ، كفى ” .

يذكر أن النجم أوزجان دينيز كان قد انفصل عن فايزة أكتان في عام 2019 .. وقررت المحكمة أن تمنح حضانة مشتركة لإبنهما كوزاي على الرغم من طلب أوزجان إبقاء حضانة الطفل لصالحه .