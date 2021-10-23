محمد عبده : ” رأيت في منامي أني أموت “

كتب امير فتحي في السبت 23 أكتوبر 2021 05:46 مساءً - استضاف الإعلامي ” نيشان ” في برنامجه ” جلسة عمر ” المذاع على قناة mbc الفنان السعودي ” محمد عبده ” .

وخلال اللقاء تحدث الفنان محمد عبده عن فقدانه للعديد من الأقارب والأصدقاء المقربين في الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا وعدم التمكن من قراءة الفاتحة على قبورهم .

وعلق على ذلك قائلا : ” هذا يدل على إنه ما باقي غير وجه الله سبحانه وتعالى وكل إنسان سائر إلى هذا القدر ” .

وعن الموت أكد محمد عبده على أنه لا يخشى الموت مشيرا إلى أنه قد رأى في منامه من قبل أنه يموت ويهيئ نفسه لذلك .

فقال : ” والله أنا حلمت إن أنا بموت يعني شفت رؤية واضحة أنا بهيأ نفسي أن أنا أموت وكنت فرحان جدا سعيد وحينما اضطجعت عشان يكفنوني جلست أبكي ” .

وأشار فنان العرب خلال حديثه إلى أنه في فترة العزل المنزلي بسبب انتشار كورونا وجلوسه في المنزل لمدة تصل إلى السنة وثلاثة أشهر فهم الكثير من الأشياء وتقرب أكثر من أبنائه وأحفاده وقام بكل الأشياء التي كان يؤجلها من قبل .