كتب امير فتحي في السبت 23 أكتوبر 2021 05:46 مساءً - نشرت ” جنا عمرو دياب ” إبنة الفنان ” عمرو دياب ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام من حضورها لحفل عيد ميلاد إحدى صديقاتها . وكتبت جنا عمرو دياب في تعليقها على الصور معربة عن سعادتها بحضور عيد الميلاد قائلة : ” حظيت بأفضل ليلة عيد ميلاد سعيد ” . ولاقت إبنة عمرو دياب انتقادات واسعة من جانب المتابعين بسبب ظهور كئوس الخمر في الصور والتي كان يحملها بعض الحضور . كما علق أيضا عدد من المتابعين على ملابس جنا عمرو دياب وملابس صديقاتها في الحفل .

كانت هذه تفاصيل خبر بكئوس الخمر .. جنا عمرو دياب تتعرض لانتقادات بعد ظهورها في عيد ميلاد إحدى صديقاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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