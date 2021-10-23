هنا الزاهد تنتقد ظهور الإنفلونسرز في المهرجانات السينمائية

كتب امير فتحي في السبت 23 أكتوبر 2021 05:46 مساءً - حلت الفنانة ” هنا الزاهد ” ضيفة ببرنامج ” أسرار النجوم ” المذاع عبر إذاعة نجوم إف مع الإعلامية ” إنجي علي ” .

وخلال اللقاء علقت هنا الزاهد على ظاهرة انتشار الإنفلونسرز في المهرجانات السينمائية مثل مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة السينمائي في الآونة الأخيرة .

حيث استنكرت هنا تواجد الإنفلونسرز بشكل أكبر من الفنانين والمشاركين في صناعة السينما على الرغم من أنهم لا ينتمون إلى المجال الفني فقالت : ” ليه الإنفلونسرز متواجدين في المهرجانات السينمائية أكتر من الممثلين والمشاركين في صناعة السينما ؟ ” .

وتابعت : ” مع احترامي ليهم كلهم أنا مقصدش حاجة هما شاطرين في محتواهم واللي بيقدموه لأنه صعب ومش سهل إن حد يجدد في محتواه كل فترة .. بس ليه أروح أحضر ملاقيش حد من صحابي في صناعة السينما ” .

واستكملت : ” ممكن يكون في نجمة كبيرة ومعروفة وبتشتغل طول حياتها ومقدّمة للسينما أعمال كتير ومتروحش مهرجان خاص بصناعة السينما .. أنا اللي قدمته في السينما 4 أو 5 أفلام،ولما بروح أنا ببقى ماشية بقول جوايا أنا مقدمتش حاجة ” .

وأشارت هنا الزاهد إلى أنها تذهب إلى المهرجانات من أجل حضور الندوات ومشاهدة الأفلام المشاركة فيها مضيفة : ” بشوف ناس عندها ثقة فظيعة وبيبقوا جايين يحضروا الريد كاربت ويتصوروا بالفساتين من غير ما يكون ليهم فيلم ولا أي حاجة ” .