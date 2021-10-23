شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد فاضل يكشف تفاصيل مسلسله الجديد "الضاحك الباكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد فاضل فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه يستعد حاليًا لبدء العمل فى مسلسله الجديد "الضاحك الباكى" من تأليف محمد الغيطى، وأكد أن المسلسل ليس له علاقة بالسيره الذاتية للراحل نجيب الريحانى، ولكنه يتناول تاريخ مصر فى الفتره من 1900 حتى 1949، علي مدى خمسون عاما وذلك من خلال شخصية نجيب الريحانى.

وأضاف المخرج محمد فاضل خلال تصريحاته، نجيب الريحانى يتميز بكونه من أسره مصرية من الطبقة الوسطى لذا نستطيع من خلاله أن نوضح الحياه المصرية لتلك الفتره والعلاقات الإجتماعية، وكذلك الأحداث التاريخية التى تمر بتلك الفتره إبتداءا من 1914 الحرب العالمية الأولى، ثم ثورة 1919، ثم 1939 الحرب العالمية الثانية، والنضال الوطنى ضد الإستعمار البريطانى فى تلك الفترة.

وتابع فاضل: كما سيتناول المسلسل أيضًا الحياة الفنية فى مصر فى تلك الفتره فنجد المسلسل يضم شخصيات فنية عديدة منها عزيز عيد، وچورچ أبيض، سلامة حجازى، سيد درويش، وكيف كان دور نجيب الريحانى فى حياة سيد درويش الفنية، وكذلك روز اليوسف ويوسف وهبي وأم كلثوم، كل هذا الزخم الفنى فى تلك المرحلة سواء الموسيقي أو المسرح.

وأكد فاضل أنه تحمس جدًا للعمل بمجرد أنه تم العرض عليه من المؤلف محمد الغيطى، وأضاف أن السيناريو به ميزة نادرًا ما تكون موجودة فى هذه الأيام أنه قد كتب بالكامل، وهذا المسلسل يعد صعب فى التنفيذ لأنه مليء بالتفاصيل منذ مائة عام، وبالرغم من تقديم أعمال فى حقبات زمنية فائته مثل كوكب الشرق أو سنوات الحب والملح، أو الناصر صلاح الدين ولكن يعد تفاصيل هذا المسلسل الأصعب لأننا نحاكى شخصيات واماكن معروفة لدى الناس.