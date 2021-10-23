شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يطرح أحدث أغانيه "مسكين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب ماجد المهندس أحدث أغانيه على موقع يوتيوب، والتى تحمل اسم "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، و في أول شهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة والتى تحمل اسم "حرام تروح" وهى من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.

كما طرح مؤخرًا أحدث أغانيه على موقع يوتيوب، والتي تحمل اسم "يا جايبن راسى" وهى من كلمات قوس، ألحان محمد غازى، توزيع مدحت خميس، ميكس وماستر جاسم محمد، و أغنية أخرى بعنوان"نصاب" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.

وكان ماجد المهندس طرح أغنية مؤخرا باللهجة اللبنانية تحمل اسم "كيفك" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت.

يذكر أن المطرب ماجد المهندس انتهى من تسجيل أحدث أغانى ألبومه الجديد في 2021، وكانت آخر الأغانى التي تم تسجيلها "الفاتنة" من ألحان أحمد الهرمي ومن توزيع سيروس.