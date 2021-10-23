شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة صلاح السعدنى: زى الفل والأحفاد عالجوه من الاكتئاب حزنًا على زملائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت زوجة الفنان صلاح السعدنى إنه بصحة جيدة وخرج من حالة الاكتئاب والحزن التى عانى منها بسبب رحيل أصدقائه ورفاق مشواره.

وكشفت زوجة عمدة الدراما فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن أن الأحفاد لعبوا دورًا كبيرًا فى تخفيف حالة الحزن التى أصابت الفنان الكبير صلاح السعدنى بعد وفاة أقرب اصدقائه ومنهم نور الشريف ومحمد وفيق، وغيرهم.

وقالت السيدة منى زوجة الفنان الكبير صلاح السعدنى: "الحمد لله هو زى الفل لكنه اكتفى بما قدمه من أعمال وتاريخ فنى يفخر به ويفضل الحياة فى هدوء بعيدًا عن الأضواء، وهو الأن يقضى أغلب أوقاته مع أحفاده، ويتابع الأعمال الدرامية ويشعر بسعادة كبيرة وهو يتابع أعماله الفن التى تتم إعادتها، كما يتابع ما ينشر عنه فى وسائل الإعلام".

وأشارت زوجة الفنان الكبير إلى أن الزعيم عادل إمام يتواصل مع العمدة صلاح السعدنى تليفونيًا من وقت لآخر وكذلك الفنانة هالة صدقى وعدد من الفنانين الذين شاركوه بعض الأعمال، قائلة: "علاقته كنت جيدة جدًا بكل من عملوا معه سواء فنانين كبار أو شباب، وكلهم بيحبوه لأنه مكانش بيعمل أى مشكلة مع حد أثناء العمل وكان بيحب الكل وعمره مااتكلم فى أجر ولا اسم على التتر، وكان بيساعد الكل".

وعن كيفية الاحتفال بعيد ميلاد الفنان الكبير اليوم، قالت: "إحنا من زمان متعودين نحتفل بعيد ميلاده فى جو أسرى مع الأولاد والأحفاد فى المنزل".

ويحتفل اليوم عمدة الدراما الفنان الكبير المبدع المثقف صلاح السعدنى بعيد ميلاده الـ78 فى هدوء مع أسرته بعيدًا عن الأضواء والضجيج فى عزلته التى اختارها لنفسه منذ ما يقرب من 8 سنوات بعد آخر أعماله الفنية التى قدمها وهو مسلسل القاصرات.

وابتعد الفنان الكبير صلاح السعدنى عن الظهور لعدة أسباب منها الحالة الصحية، وحالة الحزن التى أصابته بعد فقد عدد من أعز أصدقائه ، وبسبب عدم وجود خامات فنية تليق بتاريخه الذى تعاون فيه مع كبار صناع الدراما وكتابها، ومنهم أسامة أنور عكاشة، ومحمد صفاء عامر والمخرج اسماعيل عبدالحافظ ، فجسد شخصيات رسخت فى ذاكرة الملايين وأصبحت علامات فى تاريخ الدراما، ومنها شخصية عاطف فى "أبنائى الأعزاء شكرا"، العمدة سليمان غانم فى "ليالى الحلمية"، ونصر وهدان القط فى "حلم الجنوبى"، ود عزيز محفوظ فى مسلسل "الأصدقاء"، والحاج عبد القادر عوف فى "كفر عسكر"، والمعلم ابراهيم العقاد فى "الباطنية"، وكان آخر الأعمال التى قدمها عمدة الفن شخصية عبد القادر فى مسلسل القاصرات عام 2013 وبعدها ابتعد عن الأضواء ولكنه لم يبتعد عن قلوب ووجدان الملايين من محبيه وعشاق فنه.