حبس محمد وزيرى مدير أعمال هيفاء السابق 3 سنوات جديدة

القاهرة - سامية سيد -

أصدرت محكمة جنح قصرالنيل حكمًا جديدًا ضد محمد.ح.ع.ا والشهير بـ"محمد وزيرى" مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى السابق، ويتمثل في حبسه 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، و50 ألف وواحد تعويض مؤقت، في القضية رقم 6601 لسنة 2021، حسبما أكد محامى الفنانة هيفاء وهبى المستشار ياسر قنطوش، وذلك يعتبر الحكم الثاني الذى صدر ضده، حيث سبق وصدر حكم عليه بسجنه خمسة سنوات، من محكمة زايد ليصبح إجمالى الأحكام إلى الآن 8 سنوات.



هيفاء ومحمد وزيرى فى صورة سابقة

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، عاقبت محمد وزيرى مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبى بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، لمدة 5 سنوات عن التهمتين، وذلك فى فبراير من العام الجارى.

ووقتها أكد محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة الكبيرة.

وأوضح أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة حبس مدير أعمالها 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا ثم تمت إحالته إلي المحاكمة.