شكرا لقرائتكم خبر عن فاريل ويليامز وأسرته والفنان "جى آر" يستمتعون بزيارة الآثار المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور المغنى والمنتج الأمريكي فاريل ويليامز، وزوجته هيلين لاسيشان، مصر، حيث يستمتعان برحلات شيقة فى الأماكن الأثرية المصرية بالقاهرة والأقصر، وعبر صاحب أغنية "Happy" الشهيرة، عن سعادتهم بزيارة الآثار المصرية، ونشر عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور برفقة زوجته، وصديقة الفنان الفرنسي جي آر، أثناء جولاتهم فى المعابد المصرية.



فاريل ويليامز وجى ار

وأظهرت الصور التي نشرها ويليامز صاحب أغنية "Happy" الشهيرة، استمتاعه مع أسرته وأصدقائه بزيارة الآثار المصرية الشهيرة، حيث زار أهرامات الجيزة، ومعبد الكرنك بالأقصر، ومعبد الدير البحرى، كما استمتعوا بجولة في النيل بمركب شراعية.



حساب جى ار على تويتر

كما شارك الفنان الفرنسي جي آر، مجموعة صور أخرى عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، تظهر التشكيلات الفنية المعاصرة، التى تتواجد داخل معرض "الأبد هو الآن"، المقام تحت سفح أهرامات الجيزة حالياً، والذى يعد أكبر معرض فني فى العالم، وهو الأول من نوعه منذ 4500 سنة، والذى افتتح فعالياته الخميس وتستمر حتي 7 نوفمبر القادم.



فاريل ويليامزواسرته فى زيارة لمصر



فاريل ويليامز وزوجته



فاريل ويليامز يلتقط صورة مع الاثار المصرية



فاريل ويليامز يلتقط صورة لصياد أثناء جولة نيلية



فاريل ويليامز وجى ار فى مصر



فاريل ويليامز يتأمل جدارية فى معبد مصرى



فاريل ويليامز



فاريل وجى ار يلهون فى زيارة للدير البحرى بالأقصر

ويشارك فى المعرض عشرة من أبرز وأشهر الفنانين المعاصرين على مستوى العالم من بينهم: الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف، والفنانة الأمريكية جيزيلا كولون، والفنان البرازيلي هواو تريفيسان، والفنان الفرنسي جي آر؛ والفنان الإيطالي الأمريكي لورينزو كوين، والفنان المصري معتز نصر، والفنانة المصرية المقيمة في لوس أنجلوس شيرين جرجس، بالاضافة إلى الفنانين البريطانيين شوستر موسلي، وستيفن كوكس را، والفنان السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد.



جى ار بالقرب من الاهرامات



جى ار يلتقط صورة للاهرامات



جى ار يلهو بالقرب من الاهرامات



جى ار رفقة أصدقائه يستمتعون بتفقد الأثار المصرية