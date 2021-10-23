شكرا لقرائتكم خبر عن مروى جمال تدخل عالم التمثيل من بوابة "حى السيدة زينب" مع سوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الزميلة مروى جمال، الصحفية بجريدة ”الخليج 365” فى مسلسل "حى السيدة زينب" مع الفنان محمود عبد المغنى وسوسن بدر، ويعد مسلسل "حى السيدة زينب" التجربة التمثيلية الأولى لها، حيث خضعت مروى جمال لعدة دروس في التمثيل الفترة الماضية على يد متخصصين، ولذلك رشحها المخرج محمد النقلى لتقدم شخصية "مريم"



محمود عبد المغنى ومروى جمال

وتظهر مروى خلال أحداث المسلسل بشخصية "مريم" وهى سكرتيرة تعمل في إحدى دور النشر، وخلال الأحداث تقع في عدة مشكلات، وتظهر مروى بداية من اليوم السبت، وتحديداً خلال الحلقة العاشرة.

مسلسل "السيدة زينب" بطولة كل من: سوسن بدر، ومحمود عبد المغنى، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، حسام داغر وآخرين، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

أحداث مسلسل "السيدة زينب"، تدور حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة فى إطار اجتماعى، وسوف يذاع "أوف سيزون" على إحدى القنوات الفضائية.