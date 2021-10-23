شكرا لقرائتكم خبر عن يكره التصوير والأضواء ويفضل الهدوء.. أحدث صور وتصريح لصلاح السعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم عمدة الدراما الفنان الكبير صلاح السعدنى بعيد ميلاده الـ78 فى هدوء مع أسرته بعيدًا عن الأضواء والضجيج فى عزلته التى اختارها لنفسه منذ ما يقرب من 8 سنوات بعد آخر أعماله الفنية التى قدمها وهو مسلسل القاصرات.

صلاح السعدنى العمدة الذى لم يغب يومًا عن وجدان وقلوب جماهيره الذين يعيش معهم ويعيشون معه رغم البعد والغياب، يرون فى صورته ابن البلد الجدع البطل خفيف الظل الذى يشبههم وييشبهونه، عمدة الدراما الذى ترك فراغا كبيرا ولم يستطع غيره ملء مكانه.

ابتعد العمدة منذ فترة طويلة عن الظهور فى أى مناسبات فنية أو اجتماعية، وفرض على نفسه نوع من العزلة، حتى أنه لم يكن يرد على هاتفه، و كانت زوجته تتولى مهمة الرد لطمأنة من يتصل للاطمئنان عليه.

وكان أحدث تصريح للعمدة عندما تحدثنا معه تليفونيًا بمناسبة عيد ميلاده العام قبل الماضى 2019، حيث طمأن العمدة جمهوره عبر الخليج 365، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة ويعيش فى هدوء مع أسرته وأبنائه وأحفاده.

وقال العمدة صلاح السعدنى لـ"الخليج 365": "أنا بخير الحمد لله وصحتى مستقرة ومستمتع بحياتى الهادئة بعيدا عن الضجيج والأضواء بين أحفادى وأبنائى".

كما كانت أحدث صور لعمدة الدراما الذى أصبح يكره الأضواء والتصوير والضوضاء تلك التى التقطها ابنه الفنان أحمد السعدنى ونشرها عام 2018 عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلقاً: "أبويا من كتر ما اتصور في حياته مبقاش يكره قد التصوير..بس أنا صورته بالعافية، قلت له أنت واحش ناس كتير عايزين يتطمنوا عليك..صحيح أنا اللي دفعت التمن بقفا مُعتبر بس كله بيعدي..صباح الفل".

وأعاد أحمد السعدني نشر هذه الصور فى احتفاله بعيد ميلاد والده العام الماضى و اعتقد البعض أنها صورة حديثة التقطها الابن صباح اليوم الذى أعاد نشرها فيه ، ولكن الحقيقة أنها كانت صورة ملتقطة عام 2018.

أحددث صورة نشرها أحمد السعدنى مع والده

وابتعد صلاح السعدنى عن الظهور لعدة أسباب منها الحالة الصحية، وحالة الحزن التى أصابته بعد فقد عدد من أعز أصدقائه ، وبسبب عدم وجود خامات فنية تليق بتاريخه الذى تعاون فيه مع كبار صناع الدراما وكتابها، ومنهم أسامة أنور عكاشة، ومحمد صفاء عامر والمخرج اسماعيل عبدالحافظ ، فجسد شخصيات رسخت فى ذاكرة الملايين وأصبحت علامات فى تاريخ الدراما، ومنها شخصية عاطف فى "أبنائى الأعزاء شكرا"، العمدة سليمان غانم فى "ليالى الحلمية"، ونصر وهدان القط فى "حلم الجنوبى"، ود عزيز محفوظ فى مسلسل "الأصدقاء"، والحاج عبد القادر عوف فى "كفر عسكر"، والمعلم ابراهيم العقاد فى "الباطنية"، وكان آخر الأعمال التى قدمها عمدة الفن شخصية عبد القادر فى مسلسل القاصرات عام 2013 وبعدها ابتعد عن الأضواء ولكنه لم يبتعد عن قلوب ووجدان الملايين من محبيه وعشاق فنه.