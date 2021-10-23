فين ديزل يحضر في زفاف ابنة بول ووكر (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت ابنة النجم بول ووكر متابعيها مقطع فيديو بالأبيض والأسود لحفل زفافها على لويس ثورنتون، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وحضر الحفل صديق والدها الممثل العالمي فين ديزل، الذي قدمها لعريسها خلال الحفل.

ونشرت ابنة ووكر على صفحتها على موقع "إنستجرام"، صور ومقطع فيديو من حفل زفافها الذي أقيم على الشاطئ، وتحدثت في حوار صحفي جديد عن أن تأثير تداعيات أزمة تفشي جائحة كورونا على حفل زفافها، وكيف أنها تسببت في غياب عائلة عريسها لويس ثورنتون آلان عن حفل الزفاف، وغياب الكثير من الأصدقاء المقربين الذين تعتبرها وعريسها "بمثابة عائلة لهما"، كما وصفت حفل زفافها الشاطئ الذي أقيم وقت الغروب بأنه كان مثالي.

ويأتي خبر الزواج بعد شهرَين فقط من تأكيد ميدو ارتباطها بعلاقة حب مع الممثل، حيث عرضت خاتمها الماسي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".