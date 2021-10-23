"MBC مصر" تحصد جائزة أفضل مسلسل كوميدي عن "اللعبة 2"، في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

حصدت قناة "MBC مصر"، جائزة افضل مسلسل كوميدي عن مُسلسل "اللعبة 2"، في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والذي إنعقدت فعاليات دورته الحادية والعشرين بمدينة الثقافة بتونس تحت شعار "دورة التواصل والتجديد" و نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية.

وتُعد هذه هي المُشاركة الأولى لشبكة قنوات "MBC مصر"، في مُسابقات المهرجان العربي الاذاعة والتلفزيون، وقد تسلم الجائزة صلاح مهران مدير ادارة البرامج بقناة "MBC مصر"، في حفل الختام.

مسلسل "اللعبة 2" من بطولة هشام ماجد، شيكو، رانيا يوسف، ومي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، وإخراج معتز التوني، وانتاج امير شوقي.

يذكر أن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون هو مهرجان ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية ، التابع لجامعة الدول العربية ويهدف إلى تطوير التلفزيون العربي ورفع مستواه ويشارك فيه ممثلين من كل الدول العربية.