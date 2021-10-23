أشرف عبدالباقي يكشف حقيقة مقاطعة الجمهور لـ"شمسية وأربع كراسي" بسبب حمو بيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان أشرف عبد الباقي أنه فوجئ بردود أفعال غاضبة من جماهير مسرحيته "شمسية وأربع كراسي بمجرد الإعلان عن مشاركة مغني المهرجانات حمو بيكا".

وأوضح فوجئت بشخص كاتب:" أنا لما عرفت ان حمو بيكا في المسرحية رجعت التذاكر، واحنا أصلا مكناش فتحنا شباك التذاكر".

وأضاف أشرف عبد الباقي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" أن ميرهان حسين لديها خبرة طويلة في الوقوف أمام الكاميرا، والأعمال التلفزيونية.

المسرحية بطولة أشرف عبد الباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبد الباقي.