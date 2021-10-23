هل سيُعرض جزء ثانٍ من “صالون زهرة”‏؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

طرحت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم استفتاء عبر صفحتها ‏الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، سألت فيه المتابعين إن كانوا ‏يريدون جزءاً ثانياً من مسلسل “صالون زهرة‎”.‎

وعلّقت بمنشور ثانٍ أن هذا التصويت للتسلية وقالت: “على فكرة ‏السؤال للتسلية فقط”. وصوّت أغلبية المتابعين بـ”نعم”، إذ يرغبون بجزء ثان بعد نجاح ‏الجزء الأول‎.‎

الجدير ذكره أن العمل مؤلف من 15 حلقة ومن تأليف نادين جابر، ‏إخراج جو بو عيد وإنتاج شركة “صباح إخوان”، ومن بطولة ‏الممثلين نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، كارول ‏عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي ‏مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، ‏رشا بلال ولين غرّة‎.‎