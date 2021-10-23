شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب ودينا الشربينى يظهران فى نفس المكان لأول مرة منذ فترة طويلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت مقاطع مصورة، أول ظهور فى مكان واحد يجمع بين النجم عمرو دياب، والفنانة دينا الشربينى، ليصبح ظهورها فى المكان ذاته هو الأول من نوعه منذ فترة طويلة، حيث كان من المعتاد لعدة أشهر ماضية ظهور الثنائى معًا فى العديد من المناسبات والحفلات، الأمر الذى توقف لفترة حتى ظهر الهضبة، ودينا الشربينى، مساء أمس الجمعة، فى حفل زفاف بمدينة الغردقة، فى البحر الأحمر، وفقًا للمقاطع المصورة التى تداولها عدد كبير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.

ورصدت اللقطات المصورة المتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الهضبة عمرو دياب وهو يغنى فى الفرح، بينما تقف دينا الشربينى بين الضيوف، وترقص على ألحان وكلمات أغانى عمرو دياب فى حفل الزفاف.



دينا الشربينى وعمرو دياب فى حفل زفاف بالغردقة



عمرو دياب ودينا الشربينى فى نفس الكادر



عمرو دياب يغنى فى حفل زفاف بالغردقة

ومن جهة أخرى، يشار إلى أن النجم الكبير عمرو دياب، يستعد لإحياء حفل غنائي بحديقة اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي"، يوم 30 أكتوبر الجاري، ونشر عمرو دياب صورة من البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instgram، وعلق قائلاً: "سيحمل عمرو دياب سحره على الهواء مباشرة في إكسبو 2020 دبي، الساعة 8 مساءً، والمقاعد محدودة، احرص على الوصول مبكرًا لقضاء ليلة لا تنسى".

وأحيا عمرو دياب خلال الأيام الماضية حفلاً غنائيًا في العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير، وقام بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها أغاني ألبومه الجديد "عيشني".