شكرا لقرائتكم خبر عن إنعام سالوسة عن صلاح السعدنى: شاطر جدا وعلمنى خبايا الكاميرا رغم إنى أكبر منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحب ومودة وعرفان تحدثت الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة عن عمدة الدراما الفنان الكبير صلاح السعدنى فى عيد ميلاده الـ78، وهو الذى شاركها النجاح فى مسلسل ليالى الحلمية وقدما معًا ثنائى وصيفة والعمدة سليمان غانم عبر 5 أجزاء من أشهر مسلسلات الدراما المصرية وأكثرها نجاحاً وجماهيرية.

وبمجرد ذكر اسم الفنان صلاح السعدنى ابتسمت الفنانة الكبيرة وخرجت عن صمتها وحرصها على الابتعاد عن التصريحات الإعلامية وقالت فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "أقول للفنان الكبير صلاح السعدنى كل سنة وانت طيب وربنا يديك الصحة وترجع تانى للفن والجمهور"

وتابعت الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة متحدثة بكل حب وعرفان عن عمدة الدراما: "أنا مدينة له بأشياء كثيرة، فعلى الرغم من إنى أكبر منه لكنى تعلمت منه الكثير، فهو شاطر جدًا أمام الكاميرا ويعرف خباياها وزواياها جيدًا ويحرص على مساعدة زملائه دائمًا، وكان يوجهنى ناحية الإضاءة وزوايا الكاميرا، ويقول لى ملاحظاته حتى تخرج مشاهدى بأحسن صورة ممكنة، فهو خبير فى فنون التصوير والإضاءة والكاميرات فضلاً عن موهبته الجبارة".

وواصلت الفنانة الكبيرة: "كان حرصى دائمًا على الإمساك بالشخصية والاندماج فيها وأن أمثل جيدًا وأحيانًا كان يفوتنى بعض التفاصيل الخاصة بالاتجاه للكاميرا والإضاءة والزوايا الصحيحة ، فكان يرشدنى بلطف، وكانت مشاهدنا معًا كلها ضحك ولذلك كان المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ يجعل هذه المشاهد فى آخر التصوير"

واستكملت وصيفة حديثها عن العمدة سليمان غانم: "اشتغلنا مع بعض 5 اجزاء فى ليالى الحلمية، ومسلسل آخر، كنت أقوم فيه بدور أخته، وكنت ألمس كم كانت أخلاق الفنان السعدنى كريمة وراقية وطيبته مع الجميع سواء من الزملاء او العاملين، لم أره غاضبًا مهما حدث ولم يشتبك مع أحد أو يكون طرفاً فى أى مشكلة، إنسان مثالى ومهذب وفنان راق ومثقف وذهنه حاضر"

وأضافت: "هذا الجيل مثقف وقارئ ولديه فكرة وثقافة عن كل شيء، وهذا رأيته فى السعدنى والزعيم عادل إمام، يقرأون دائماً ويبحثون عن المعلومة فى الكتب ولهذا استمروا وأبدعوا".

ويحتفل الفنان الكبير وعمدة الدراما صلاح السعدنى اليوم بعيد ميلاده ال 78 حيث ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 23 أكتوبر من عام 1943.