شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من زوج مديرة التصوير هالينا هتشينز ضحية فيلم أليك بالدوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر زوج هالينا هتشينز، عن أسفه لخسارته الفادحة بعد مقتل زوجته بالرصاص فى موقع تصوير فيلم Rust على يد النجم العالمي أليك بلدوين، ونشر مات هتشينز، صورة لزوجته هالينا وابنهما أندروس، البالغ من العمر ثماني سنوات، مع رسالة عاطفية لتوديع زوجته، قال فيها، "خسارتنا هائلة"، وأضاف: "ألهمتنا جميعًا بشغفها ورؤيتها، وإرثها ذو مغزى لا يمكن تلخيصه بالكلمات"، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.



التقرير وفقا لصحيفة "ذا صن"

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن مديرو استوديو الأفلام يخشون من رفع دعوى قضائية ضخمة من الأسرة إذا اتضح أنه كان من الممكن تجنب وفاة هالينا.



هالينا وطفلها

ويشار إلى أن النجم العالمي أليك بلدوين، أبدى - فى وقت سابق، أمس الجمعة - أسفه الشديد بعد تسببه فى قتل هالينا هتشينز، مديرة تصوير فيلمه Rust، إثر إطلاقه للنيران من مسدس فى حادث أثناء كواليس تصوير الفيلم، وقال بلدوين فى تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة تحظى بإعجاب كبير من الجميع".

وأضاف بلدوين في تغريدة أخرى عبر حسابه بموقع تويتر: "أنا أتعاون بشكل كامل مع الشرطة للتحقيق بكيفية حدوث هذه المأساة".

وعملت هالينا هتشينز، في أفلام من بينها "Archenemy" بطولة Joe Manganiello، والتي تم إصدارها العام الماضي، وحصلت على لقب نجمة صاعدة من قبل مجلة American Cinematographer عام 2019.