شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المسدس الذى قتل به أليك بالدوين مديرة التصوير بالخطأ فى فيلم Rust والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت جريمة قتل أليك بالدوين مديرة التصوير أثناء تصوير مشاهده في فيلم Rust تتصدر المواقع العالمية على مدار الساعات الماضية، مثلما جاء في عناوين الصحف التي تحاول معرفة ما حصل بالضبط وأوصل الأمور إلى تلك النقطة الكارثية، إلا أن تقرير الديلى ميل أجرى تقريرًا مطولاً حول نوع المسدس الذى تم إطلاق الرصاص منه، وذلك عبر صورة حصرية للسلاح الذى استخدمه بالدوين.

وأضاف تقرير ديلى ميل حول نوعية السلاح المستخدم، أنه كان عبارة عن مسدس كولت عتيق الطراز.



السلاح الذى استخدمه اليك بالدوين

وكانت سجلات المحكمة كشفت عن أن الممثل الأمريكى أليك بالدوين استلم سلاحًا محشوًا من قبل مساعد مخرج أكد له أنه آمنًا للاستخدام فى اللحظات التى سبقت قتل مديرة تصوير فيلم "Rust" وإصابة المخرج.

وقالت وكالة الأسوشيتيد برس إن السجلات تكشف عن أن مساعد المدير لم يكن على علم بأن المسدس كان محشوًا بالذخيرة الحية، وفقًا لأمر تفتيش تم رفعه فى محكمة سانتا.



بالدوين

وأصيبت مديرة التصوير السينمائي هالينا هاتشينز برصاصة فى صدرها، وتظهر السجلات أن المخرج جويل سوزا الذى كان يقف خلفها أصيب بجروح.

وأوضحت الوكالة أنه تم الحصول على المذكرة يوم الجمعة حتى يتمكن المحققون من توثيق مكان الحادث في المزرعة، حيث وقع إطلاق النار، ويشير إلى أن زي بالدوين الملطخ بالدماء للفيلم الغربي Rust تم أخذه كدليل، وكذلك السلاح الذي تم إطلاقه، كما صادر المحققون مسدسات وذخيرة أخرى كانت تستخدم أثناء تصوير الفيلم، بطولة بالدوين.