خبر وفاة سوسن بدر يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب امير فتحي في السبت 23 أكتوبر 2021 02:46 مساءً - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنانة ” سوسن بدر ” عن عمر ناهز ال 64 عاما .
وذلك بعد غيابها عن التواجد بمهرجان الجونة السينمائي وكان الظهور الأخير لها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إسبوع بعد نشرها لصورة لها من كواليس أحد الأعمال الفنية .
وخرج الفنان ” منير مكرم ” عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية قد خرج بتصريحات صحفية له لنفي ما تم تداوله عن وفاة سوسن بدر .
حيث أكد منير مكرم على أن سوسن بدر بخير وبصحة جيدة .. وأن خبر وفاتها ما هو إلا مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة .
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