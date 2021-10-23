غادة عبدالرازق وإبنتها ترتديان نفس الفستان واللون.. أيهما الأجمل؟ – شاهد وأحكم بنفسك

كتب امير فتحي في السبت 23 أكتوبر 2021 02:46 مساءً - شاركت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، بجلسة تصوير جديدة تجمعها بإبنتها الوحيدة «روتانا»، ظهرتا من خلالها بنفس الفستان واللون.

حيث ظهرت غادة مرتدية فستانًا فضفاضًا باللون الأسود بقَصّة رقبة، وتميز بأنه طويل وكت، ومزين برباط حول العنق، وابنتها بنفس الفستان ووضعية التصوير.

وجاء الاختلاف الوحيد في المجوهرات التي اعتمدتها كل منهما، إذ اعتمدت غادة إسورة عريضة باللون الفضي، بينما روتانا تزينت بسوار رقيق وصغير.

يُذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق كانت قد احتفلت الشهر الماضي بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة “روتانا القزاز”، ونشرت صورة حديثة لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

غادة عبدالرازق وجهت تهنئة خاصة لابنتها، بقولها: “إلى كل العالم.. يمكن تكوني مجرد شخص لكنك بالنسبة لي أكثر من العالم”.

لا يفوتك مشاهدة | شاهدوا بالصور شبيهة غادة عبد الرازق؛ هل تستطيعون التفريق بينهما؟

وكانت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق قد احتفلت في شهر يناير الماضي بعيد ميلاد حفيدتها، والتي تدعى “خديجة”، ونشرت صورة حديثة لها.

حفيدة غادة عبدالرازق ظهرت في الصورة وأمامها تورتة الحفل، والتي تميزت بالكثير من الألوان المبهجة، ووضع بها شمعة تحمل رقم “8”.

الفنانة المصرية وجهت تهنئة خاصة لحفيدتها، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، بقولها: “عيد ميلاد سعيد يا ملكتي خديجة”.

يُذكر أن “روتانا” هي الابنة الوحيدة لغادة عبدالرازق من زوجها الأول رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، ولديها منها حفيدتان.

وقد تزوجت غادة عبدالرازق أكثر من مرة بعد انفصـالها عن والد ابنتها، وكان آخرهم هيثم زنيتا، حيث أنها أعلنت في مايو 2020، خبر زواجها من هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الرمضاني قبل الماضي “سلطانة المعز”، خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت