شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تتألق بالأبيض والأسود في أحدث صورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة نانسى عجرم، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت نانسى صور عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة رقيقة حيث ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا عليه حزام أسود، ونالت الصور إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين في جمالها وإطلالتها.



نانسى عجرم



نانسى عجرم

احتفلت النجمة نانسى عجرم، بوصول أغنيتها الجديدة "سلامات"، لـ 12 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، وهى الأغنية التى صورتها بفكرة مختلفة حيث اعتمدت على تصويرها بجانب اثنين يمثلان دور أصدقائها داخل مطعم يهربون منه بعدما اكتشفوا أنهم جميعًا لا يمتلكون أموالاً، والأغنية من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان ‎ محمد يحيى، وتوزيع هادى شرارة.

وأحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في أول شهر سبتمبر حفل ختام سهرات المسرح الروماني بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

وظهرت نانسي في كامل أناقتها بسواريه أسود مفتوح وحرصت في بداية فقرتها علي تحية الجمهور وعقلت علي إختلاف اعمار الجمهور مبدية إعجابها بتواجد مختلف الفئات من الكبار والشباب وحتي الأطفال.

وأشعلت نانسي الحفل بالعديد من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "مين ده اللي نسيك"، "سلامات" التي اطلقتها مؤخرا، بالإضافة إلى "آه ونص"، "أنت إيه" و"يا بنات" و"انت مصري".. وغيرها ممن طالب بها معجبيها وسط آجواء من البهجة والرقصات التي امتدت حتي نهاية الحفل.