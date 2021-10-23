شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا بعد حفلها الأول فى بغداد: "من أجمل وأحلى الحفلات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة إليسا، حفلا غنائيًا أمس الجمعة في بغداد لأول مرة على مسرح سندباد لاند، وقدمت إليسا خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، ونشرت إليسا فيديو عبر حسابها على إنستجرام من الحفل، وكتبت عليه قائلة: "من أجمل الحفلات شكرًا بغداد".



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إليسا







إليسا

كما تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس يوم 6 نوفمبر، وشوقت إليسا جمهورها للحفل قائلة عبر حسابها على انستجرام: "للمرة الثالثة في أولمبيا لا يمكنني الانتظار لأراكم جميعا".

ووقفت إليسا على مسرح أولمبيا للمرة الأولى في العام 2017 والمرة الثانية كانت في العام 2019 وحققت حفلاتها وقتها نجاحا كبيرا، وتستعد للمرة الثالثة للوقوف على نفس المسرح فى نوفمبر.

كما شوقت النجمة إليسا، جمهورها لأعمالها الجديدة بشكل مختلف، حيث غردت على تويتر، واكتفت فقط بكتابة: "جاهزين للمهمة التالية"، ليدخل عدد كبير من متابعيها يعلقون على تغريدتها ويخمنون أنها تستعد لطرح أغنية جديدة.