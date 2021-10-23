شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد "العمدة" صلاح السعدنى صاحب أشهر ضحكة فى الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 78 عامًا مرت على ميلاد النجم صلاح السعدني صاحب أشهر ابتسامة فى الدراما المصرية، ورغم ابتعاده منذ سنوات عن الأضواء وتفضيله للعزلة إلا أن ميراثه الفنى والإبداعى جعلت الصلة بينه وبين جمهوره مستمرة رغم الغياب وأعماله ما زال يلتف حولها جمهوره ومحبوه أمام الشاشة الصغيرة ولما لا وهو "عمدة الفن" الذي شارك فى أكثر من 200 عمل فنى ما بين سينما ومسرح ودراما وإذاعة.

فمن ينسى نصر وهدان القط فى "حلم الجنوبى"؟ والدكتور عزيز محفوظ فى "الأصدقاء"؟ والمعلم إبراهيم العقاد فى "الباطنية"؟ وحسن النعماني في "أرابيسك"؟، وغيرهم وغيرهم إلى أن انتهينا عام 2013 مع الحاج عبد القادر في مسلسل "القاصرات"، وقرر العمدة من بعده أن يأخذ استراحة محارب .

بدأت نجومية السعدني تلمع وتزدهر بعد تقديمه الجزء الأول من ملحمة "ليالي الحلمية" نهاية الثمانيات من القرن الماضى، تلك المرحلة التي سيطرت على السينما "أعمال المقاولات"، هنا كانت الفرصة الذهبية للنجم للانطلاقة الحقيقية من بوابة التلفزيون التي ثبت فيها أقدامه منذ ظهوره بمسلسل "أبنائي الأعزاء شكرًا" في نهاية السبعينات.

أما لقب "العمدة" الذي لا يزال يتمتع به السعدني جاء حصاد سنوات من تأدية الشخصية الريفية فى "ليالي الحلمية"، التي جسد في أجزائها الـ 5 شخصية "سليمان غانم"، العمدة المحب لوطنه والساخر من كل شيء حوله، والحاج عبد القادر في "الناس في كفر عسكر".

وفي السينما، شارك صلاح السعدني في عدد من الأفلام المهمة منها "الأرض، أغنية على الممر" واللذان تم اختيارهما ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية، فضلًا عن أفلام مثل "ملف في الأداب، مهمة صعبة جدًا، الرصاصة لا تزال في جيبي، صراع الأحفاد، زمن حاتم زهران، فوزية البرجوازية، قضية عم أحمد، الحلال يكسب، فتوة الناس الغلابة، جبروت امرأة، الغول".

مسلسل ليالى الحلمية



العمدة سليمان غانم فى مسلسل ليالى الحلمية (2)



العمدة سليمان غانم فى مسلسل ليالى الحلمية



العمدة صلاح السعدنى (2)



العمدة صلاح السعدنى (3)



العمدة صلاح السعدنى



الفنان صلاح السعدنى



المقوله الشهيره قوم ايه لصلاح السعدنى فى مسلسل ليالى الحلمية



صلاح السعدنى (2)



صلاح السعدنى (3)



صلاح السعدنى (4)



صلاح السعدنى بالكويت



صلاح السعدنى فى شبابه



صلاح السعدنى مع ابنه احمد صلاح السعدنى فى الصغر



صلاح السعدنى مع شقيقة الكاتب محمود السعدنى



صلاح السعدنى مع شقيقه الراحل محمود السعدنى



صلاح السعدنى و ابنه احمد صلاح السعدنى



صلاح السعدنى و ابنه احمد



صلاح السعدنى و احمد ذكى



صلاح السعدنى و امينة رزق



صلاح السعدنى و حسن يوسف



صلاح السعدنى و سعيد صالح



صلاح السعدنى و عادل امام (2)



صلاح السعدنى و عادل امام و سعيد صالح



صلاح السعدنى و عادل امام واحمد راتب



صلاح السعدنى و عادل امام



صلاح السعدنى و يوسف شعبان



صلاح السعدنى وسميحة ايوب



صلاح السعدنى



فيلم الارض



فيلم المراكبى



مسرحية باللو باللو



مسلسل ارابيسك (2)



مسلسل ارابيسك



مسلسل الباطنية