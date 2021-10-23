لماذا رشح صلاح السعدني أحمد زكي بدلا منه في مدرسة المشاغبين ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان صلاح السعدني بعيد ميلاده، اليوم الموافق 23 أكتوبر ر الجاري.

شارك صلاح السعدني فيما يقرب من مائتي عملًا طوال مشواره الفني.

من أشهر أعمال "السعدني" مسلسلات، "الباطنية"، "عدى النهار"، "الأخوة الأعداء"، "القاصرات"، "نقطة نظام"، "أرض الرجال"، "للثروى حسابات أخرى"، "ليالي الحلمية".

كما قدم للسينما أعمالًا مهمة منها :"تحت الصفر"، "ليل وخونة"، "صراع الأحفاد"، "كراكيب"، "العملاق"، "زمن حاتم زهران".

صلاح السعدني لديه العديد من الأصدقاء المقربين، أبرزهم: "عادل إمام ونبيل الحلفاوي، أحمد زكي، محمود الجندي، محمد منير، محمد فريد، محمد وفيق، أبو بكر عزت، فريدة الشوباشي، فاروق الفيشاوي"، ولكن يبقى الفنان نبيل الحلفاوي لديه مكانة مميزة لا سيما وإنه أحد أبرز الفنانين المثقفين، لذا فصلاح السعدني يقدره ويحب شخصه للغاية.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان صلاح السعدني كان له دورا في إظهار نجومية الفنان الراحل أحمد زكي.

وأضاف الشناوي، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر2"، أن صلاح السعدني هو من رشح أحمد زكي لدوره في مسرحية مدرسة المشاغبين أمام عادل إمام وصلاح السعدني ويونس شلبي وسهير البابلي وذلك بعد اعتذاره عن المسرحية.

وتابع أن اعتذار صلاح السعدني جاء بسبب انشغاله في دور بطولة في مسرحية تعرض على المسرح القومي خلال هذه الفترة.