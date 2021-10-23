تعرف على مواعيد عرض حكاية "إن كبر ابنك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض قناة Cbc، حكاية "إن كبر ابنك"، ضمن حكايات مسلسل "زى القمر"، بطولة الفنانة وفاء عامر بدءًا من اليوم السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة الثانية والنصف منتصف الليل، والإعادة الثانية الساعة الثانية ظهر اليوم التالى.

"حكاية إن كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، ويشاركها البطولة كل من الفنانة شمس والفنان حجاج عبد العظيم، والفنان ناصر سيف، والفنانة أميرة العايدي، والفنان شريف الغريب، تأليف حسن صالح، وإخراج معتز حسام.

حكاية "إن كبر ابنك" الحدوتة السادسة من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، حيث تم عرض حواديت "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد فى المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" إخراج معتز حسام، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب وإخراج معتز حسام، وتعرض حاليًا حدوتة "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق.