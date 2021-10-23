أمير المصري: هذا هو الفيلم الأفضل بالجونة في دورته الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شارك الفنان أمير المصري، بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء يوم الجمعة ٢٢ أكتوبر الجاري.

وكشف أمير، عن أفضل فيلم شاهده بمهرجان الجونة، بفيديو لكاميرا المهرجان، مؤكدا أن "كوستا برافا" يعد الأفضل بين الأفلام المعروضة بالمهرجان.

وأضاف: "الفيلم مكتوب بطريقة حلوة وهناك إبهارا في الإخراج، وفكرني بأفلام بره".

فيلم "كوستا برافا" للمخرجة اللبنانية مونيا عقل، وكان قد شارك في مهرجان تورونتو السينمائي بعد مشاركته في مسابقة Orizzonti Extra بمهرجان فينيسيا.

الفيلم بطولة الممثلة والمخرجة نادين لبكي وصالح بكري ونادية شيربل، وهو الفيلم الذي فازت مخرجته مونيا عقل بجائزة التطوير في مسابقة ملتقى مهرجان الجونة السينمائي، وتبلغ قيمة الجائزة عشرة الآف دولار، وشارك بالمهرجان هذا العام في فعاليات دورته الخامسة.

وأُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي حملت اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.