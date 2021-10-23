هكذا روجت دينا لفيلمها الجديد "مربع برمودا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روجت الفنانة دينا، لفيلمها الجديد "مربع برمودا" على طريقتها الخاصة، استعدادا لطرحه قريبًا بدور العرض السينمائي.

ونشرت دينا، صورا لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الخير والسعادة.. قريبا فيلم (مربع برمودا)".

الفيلم تدور أحداثه حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل، ومعهم هنا شيحة وشيرين رضا وتتوالى الأحداث.

"مربع برمودا" بطولة عمرو عبد الجليل، مصطفى خاطر، شيرين رضا، هنا شيحة، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد جمعة، ومن إخراج طارق رفعت.