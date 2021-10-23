بعد قتله زميلته بالخطأ.. النجم أليك بلدوين: لاتوجد كلمات تعبر عن حزني وصدمتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك النجم العالمي أليك بلدوين جمهوره "تغريدة" بعد وقوع حادث تسبب به في أحد موقع التصوير، وقتله لمديرة التصوير بمسدس كان يستخدمه في أحد مشاهد فيلمه الجديد Rust بالخطأ.

وقال الممثل العالمي أليك بلدوين عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة لنا تحظى بإعجاب عميق من الجميع.

وتفاعل الجمهور مع تغريدته، إذ عبر البعض عّم صدمته منه وعبر البعض الأخر عّن تقديره لمشاعر أليك.

وكان أليك تسيب في قتل مديرة التصوير وإصابة مخرج العمل عّم طريق إطلاق النار في أحد المشاهد بشكل خاطىء.