كريم قاسم يكشف عن أفضل فيلم شاهده بمهرجان الجونة في الدورة الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان كريم قاسم، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء الجمعة ٢٢ أكتوبر، عن أفضل فيلم شاهده بالمهرجان.

وقال قاسم، إن فيلم "أميرة" يعد من أفضل الأفلام التي شاهدها بالمهرجان للفنانة صبا مبارك والمخرج محمد دياب.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة فلسطينية مراهقة عاشت طوال 17 عاما، وهي تعلم أنها ابنة أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، عن طريق تهريب حيواناته المنوية، ولكن ينقلب عالمها عندما تكتشف أن والدها عقيم لا يستطيع الإنجاب، فتخوض رحلة للبحث عن هويتها ومعرفة والدها الحقيقي.

فيلم "أميرة" بطولة صبا مبارك، وتارا عبود وعلي سليمان، ومن تأليف الثلاثي شيرين وخالد ومحمد دياب، ومن إخراج محمد دياب

وأُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي حملت اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

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