المغنية أديل تكتسح سباق الأغاني في بريطانيا بعد غياب 6 سنوات

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

تصدرت نجمة موسيقى السول البريطانية أديل سباق الأغاني في بريطانيا للمرة الأولى منذ 6 سنوات.



أديل عادت بأغنيتها الجديدة "إيزي أون مي" التي حصدت أعلى مبيعات يحققها عمل غنائي منفرد منذ عام 2017.

وحققت الأغنية المنفردة التي تشارك فيها أديل مع العالم تفاصيل السنوات المؤلمة التي عانت منها منذ طرحها آخر أعمالها، مبيعات بلغت 217 ألفا و300، وهو أعلى رقم تسجله أغنية في أسبوعها الأول منذ "شيب أوف يو" لإد شيران عام 2017، بحسب ترتيب "أوفيشل سينجلز تشارت".

وهذه ثالث أغنية لأديل تحتل هذا المركز، وفق القائمين على التصنيف.

كذلك حصدت الأغنية 24 مليون استماع عبر خدمات البث التدفقي في بريطانيا خلال الأسبوع الأول من إطلاقها، محطمة الرقم القياسي الذي حققته أريانا جراندي عام 2019.

ورغم ابتعادها لسنوات عن الأضواء، كان محبو أديل بالملايين على الموعد لسماع أغنيتها الجديدة التي حققت ما يقرب من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وتطرقت المغنية البريطانية البالغة 33 عاما، إلى الحديث عن "عام القلق" الذي شهد تفكك زواجها.

وبدأت أديل تسجيل العمل قبل 3 سنوات، وفق ما أشارت على تويتر قائلة إن حياتها كانت في هذه الفترة "متاهة من الفوضى المطلقة والاضطراب الداخلي".