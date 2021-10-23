شكرا لقرائتكم خبر عن عازف كندى يفوز بمسابقة شوبان الدولية للبيانو فى وارسو وقيمتها 40 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الكندي بروس شاويو لو، بالجائزة الأولى في مسابقة شوبان الدولية المرموقة للبيانو التي تقام كل 5 سنوات في وارسو، حسبما أعلنت لجنة التحكيم، وتم اختيار بروس لو الكندى، باعتباره الفائز بالجائزة الأولى البالغة 40 ألف يورو (أى ما يعادل قرابة 45 ألف دولار) في مسابقة فريدريك شوبان الدولية الثامنة عشرة للبيانو، وهي حدث مرموق يطلق مسيرة عازفي البيانو العالمية.

وعلق العازف بروس شاويو لو، البالغ 24 عامًا، على منحه الجائزة، "إن التمكن من العزف لشوبان في وارسو هو من أفضل الأمور التي يمكن تخيلها"، وذلك وفقًا لما نقله موقع وكالة أسوشيتد برس.



العازف الفائز بالجائزة

وتفوق بروس شاويو لو، على الياباني كيوهي سوريتا، البالغ من العمر 27 عامًا، والإيطالي السلوفيني ألكسندر جادكييف، البالغ من العمر 26 عامًا، اللذين حصلا على المركز الثاني بالتساوي، تلاهما الإسباني مارتن جارسيا، البالغ من العمر 24 عامًا.

وتأهل للمشاركة في المسابقة 87 عازف بيانو من كل أنحاء العالم، اختارتهم لجنة التحكيم من بين أكثر من 500 تقدموا بترشيحاتهم، ولوحظ أن نحو نصف المرشحين ينتمون إلى آسيا التي يحظى فيها الملحّن والعازف الفرنسي البولندي الشهير فريديريك شوبان (1810-1849) بمكانة كبيرة.

وجاء إعلان لجنة التحكيم بعد ساعات فقط من لعب "لو" كآخر مشارك من بين 12 متأهلاً للتصفيات النهائية، حيث أدى كونشرتو شوبان في إي ثانوي ، وأوبوس 11 مع الأوركسترا، في أوركسترا الوطنية في وارسو، وفي النهاية أدى العازف لو، معزوفته وقوبل أدائه الملهم بتصفيق كبير.