شكرا لقرائتكم خبر عن فين ديزل "عراب" ابنه بول ووكر فى حفل زفافها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزوجت ميدو ووكر، ابنة النجم العالمى الراحل بول ووكر، من صديقها الممثل لويس ثورنتون آلان، بعد حوالى شهرين من إعلان خطبتهما، وشاركت ابنة النجم الراحل، العديد من صور حفل الزفاف عبر حسابها على موقع "إنستجرام".



حساب ميدو ووكر على انستجرام

اللافت في الصور التي شاركتها ميدو ووكر، من حفل زفافها، هو تواجد صديق والدها المقرب وعرابها فين ديزل، الذى حرص أن يسلمها بنفسه إلى عريسها، مما يؤكد على العلاقة القوية لوالدها الراحل ونجم أفلام الأكشن فين ديزل.



ميدو ووكر وزوجها



فين ديزل عراب ميدو ووكر فى حفل زفافها

يأتي حفل ميدو ووكر بعد 8 سنوات من وفاة والدها بول ووكر إثر حادث سير مروع يوم 30 نوفمبر 2013 وكان يبلغ من العمر حينها 40 عامًا.

وعلى جانب آخر، كشفت تقارير صحفية - فى وقت سابق - عن بيع سيارة تويوتا سوبرا البرتقالية الأيقونة التى ظهرت لأول مرة منذ 20 عامًا فى 2001The Fast and the Furious ، والتى قادها بول ووكر بمبلغ 550 ألف دولار.

وتم بيع سيارة تويوتا سوبرا 1994، فى مزاد لاس فيجاس خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتم تقديم العطاء للفائز عبر الهاتف، على الرغم من عدم الكشف عن هويته، وكان المزاد من أكثر مزادات السيارات التى طال انتظارها فى السنوات القليلة الماضية، حيث شارك ما لا يقل عن ستة مزايدين عبر الهاتف فى المزاد، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جاءت السيارة وفقًا للمزاد الذى وثق بالفيديو، مع "وثائق شاملة"، بما فى ذلك شهادة الأصالة، وتأتى السيارة بمحرك JZ-GTE2، وقد تم استخدامه بشكل أساسى فى أعمال الفيلم المثيرة.