شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يدخل "حالة طارئة" أمام محمد ممدوح وهند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النجم بيومى فؤاد إلى أبطال فيلم "حالة طارئة" أمام النجمين محمد ممدوح وهند صبرى، من تأليف وإخراج إبرام نشأت، والفيلم من المقرر تصويره فى نوفمبر المقبل ولمدة 3 أشهر وهو درامى أكشن رومانسى، حول قصة حب تجمع محمد ممدوح وهند صبرى، كما يجسد بيومى فؤاد شخصية صديق محمد ممدوح.

من ناحية أخرى، يواصل بيومى فؤاد بروفات مسرحية "عائلة تس" استعدادًا لعرض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض، وهى المسرحية التي تضم عددًا من نجوم الكوميديا مثل أوس أوس، مصطفى خاطر، شيماء سيف، محمد سلام، سليمان عيد، مصطفى البنا، وإخراج أوتاكا.

كما انتهى النجم بيومى فؤاد من تصوير مشاهده فى مسلسل "عودة الأب الضال" ودخل العمل غرف المونتاج ليكون جاهزًا للعرض خلال الفترة المقبلة، وتدور القصة حول رجل أعمال غنى يقع فى أزمة، ولكى يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.

وسجل بيومى فؤاد تتر مسلسل "عودة الأب الضال"، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتسجيل ميدو مزيكا، وتوزيع إسلام شيتوس، ومن المقرر طرحها مع عرض المسلسل.