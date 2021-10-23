فيديو – سيد رجب يرد بعد ضجة رقصه في الجونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان سيد رجب، ضجة كبرى على موقع التواصل الاجتماعى بعد تداول فيديو له ظهر فيه يقدم وصلة رقص، على أنغام مطرب الراب ويجز، أثناء إحيائه حفلًا على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وعلق رجب على ظهوره على مسرح حفل الافتتاح بمهرجان الجونة ليحيي ذكرى بعض الفنانين الراحلين مع مقاطع وصور لهم من أبرز أعمالهم ومشاهد تكريم لشخصيات رحلت عن عالمنا هذا العام فيما أسماه بالحدوتة قائلاً: “الحدوتة وجعتني وأنا بقرأها.. ووجدت أنها فرصة كبيرة للتعبير عن مشاعري”.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي: “أشعر أني نجحت في التعبير عن مشاعري من خلال مهرجان الجونة.. أنا مبعرفش أعبر عن مشاعري على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع: “كنت سعيد ومبسوط بتلك المشاركة، لأنها أنسب فرصة للتعبير عن مشاعري”.