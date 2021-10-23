بآيات سورة الفاتحة.. إيهاب توفيق يحيي ذكرى وفاة والدته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بآيات سورة فاتحة القرآن الكريم، والتي نشرها على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، أحيا الفنان إيهاب توفيق، الذكرى السنوية السابعة لوفاة والدته، وكتب معلقاً على الصورة: “اليوم 22 أكتوبر، الذكرى السنوية السابعة للمغفور لها بإذن الله الحاجة والدتي الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة لها ولكل أمواتنا.. أسكنهم الله جميعًا الفردوس الأعلى من الجنة”.

وكان إيهاب توفيق، قد تألق في آخر حفل غنائي أحياه على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، وقدم من خلاله عددًا من الابتهالات الروحانية منها “إلا رسول الله”، “أنا بمدح نبينا”، “المسك فاح”، “دعوني”، “مدد يا نبي”، وغيرها، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

كما طرح إيهاب توفيق مؤخرًا أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوبط والتي تحمل اسم “طلقة” من كلمات أحمد عبد النبي وألحان تيم علي وتوزيع محمد شفيق.