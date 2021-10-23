شائعة الموت تطال الفنانة سوسن بدر هذه المرّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بشائعات عن وفاة الفنانة سوسن بدر متأثرة بفيروس كورونا.

وساهم في انتشار الشائعة، اختفاء سوسن بدر عن السوشيال ميديا لعدة أيام متتالية، وهو ما جعل البعض يصدق الشائعة.

يذكر أن سوسن بدر انتهت مؤخراً من تصوير مسلسها الجديد “السيدة زينب” وهو العمل الذي تدور أحداثه داخل الحي الشعبي الشهير، ويشاركها بطولته دينا ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، وأحمد وفيق، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

ونفت أسرة المسلسل ما تم فهمه بالخطأ بأنه عمل ديني، مؤكدين أنه يتناول العادات والتقاليد في حي السيدة زينب الشهير بمصر.