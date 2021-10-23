بعد قضائها ليلة بالمستشفى.. قصر باكنغهام يكشف تفاصيل الحالة الصحية للملكة إليزابيث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صرّح قصر باكنغهام بأن الملكة إليزابيث دخلت إلى المستشفى يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 المنصرم؛ لإجراء بعض الفحوصات، حيث أمضت ليلتها في المستشفى، وغادرت في اليوم الثاني؛ أي بعد يوم من إعلان القصر عن إلغاء رحلتها إلى أيرلندا.

ولم يعلن القصر عن طبيعة الفحوصات التي خضعت لها الملكة البالغة من العمر 95 عاماً، أو عن أي تفصيل يتعلق بوضعها الصحي الحالي.

وكان قصر باكنغهام قد أعلن في بيانه السابق أن الملكة إليزابيث قررت أن تستريح لبضعة أيام بناءً على نصيحة الأطباء، وهي في حالة معنوية جيدة، لكنها ألغت الرحلة التي كانت مقررة إلى أيرلندا، وكانت عبارة عن يومين.

ونقل القصر عن لسان ملكة بريطانيا أنها تشعر بالإحباط؛ لعدم تمكنها من زيارة أيرلندا، لكنها تعد شعب أيرلندا الشمالية بأنها ستزورهم في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق عينه، ذكرت مجلة People أن السبب وراء إلغاء رحلة الملكة لإيرلندا هو أنها شعرت بالتعب؛ بعد أن أقامت في الليلة السابقة للبيان الأول، أي مساء الثلاثاء 19 أكتوبر المنصرم، حفل استقبال في قلعة وندسور لقادة أعمال من المليارديرات على هامش قمة الاستثمار العالمي الكبرى التي تقام في لندن.