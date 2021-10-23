بالصور – زواج ابنة بول ووكر بحضور عرابها فين ديزل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بأجواء رومانسية بالقرب من شاطىء البحر تزوجت Meadow ابنة النجم الراحل بول ووكر من حبيبها الممثل Louis Thornton-Allan بعد حوالي ثلاثة أشهر على إعلان خطوبتهما.

ويأتي حفل زفاف ميدو بعد 8 سنوات على وفاة والدها بول ووكر بحادث سير مروع يوم 30 نوفمبر 2013 وكان يبلغ من العمر حينها أربعين سنة.

واختارت عارضة الأزياء ابنة الـ 22 عاماً ليومها الكبير فستان أبيض بسيط ضيق،وطرحة متوسطة الطول,

حضر حفل الزفاف مجموعة مقربة من العائلة والأصدقاء، وكان من الملفت تواجد صديق والدها وعرابها فين ديزل الذي حرص أن يسلمها إلى عريسها.

وكانت Meadow قد شاركت فيديو يوثق أجمل لحظات هذا اليوم على صفحتها الخاصة على إنستغرام حقق أكثر من مليونين ونصف المليون مشاهدة وعلقت عليه بما معناه “لقد تزوجنا”.