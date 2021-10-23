بين الاسكندرية والقاهرة.. عاصي الحلاني نجم أقوى حفلات مهرجان الموسيقى العربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عن مشاركته في الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية في مصر.

وسيحيي “الحلاني” حفلين من أقوى حفلات المغنين العرب بدورة المهرجان لهذا العام، إذ يلتقي الجمهور في 1 نوفمبر على مسرح مكتبة الإسكندرية بدار الأوبرا المصرية في الإسكندرية، وفي 5 نوفمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في القاهرة.

وسيُقدم عاصي الحلاني خلال الحفلين مجموعة من أغانيه، منها “بحبك وبغار” و”وأنا مارق مريت” و”إن كان عليا” و”بالعربي” و”مثل الكذبة”، إضافة لبعض من أغاني الفلكلور اللبناني وأخرى لكبار المطربين العرب.

وعلّق “الحلاني” على مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، قائلاً: “دار الأوبرا المصرية تقدم فارس الغناء العربي عاصي الحلاني ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ١ نوڤمبر على مسرح مكتبة الأسكندرية/ ٥ نوڤمبر على مسرح النافورة في دار الأوبرا القاهرة”.

وتفاعل عشاق النجم اللبناني مع البوستر بشكلٍ كبير، وعبروا عن شوقهم لرؤيته في مصر.

وستشهد الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية مشاركة عدد كبير من الفنانين العرب أمثال ماجدة الرومي، أصالة، سميرة سعيد، وائل جسار، صابر الرباعي، محمد عساف، عبادي الجوهر بالإضافة لعاصي الحلاني.

يذكر أنّ النجم اللبناني أحيا خلال الفترة الماضية حفلاً في “مونت كارلو” بموناكو الفرنسية وسط حضور 5000 شخص.

وكان عاصي الحلاني قد أصدر ألبومه الجديد “كل الفصول” في شهر مايو الماضي، ويتضمن الألبوم 11 أغنية منوعة بين اللون المصري، اللبناني، الخليجي، البدوي والعراقي، وهي: “حبيبي، خلص بيكفي، مغروم اه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين اجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف انساك، بعدو قلبي”.

كما أطلق عاصي الحلاني أغنية “حبيبي” الديو مع نجله الوليد الحلاني على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا، وإخراج احمد المنجد الذي قدم عاصي وابنه بصورة راقية جدًا مليئة بمشاعر الأبوة.