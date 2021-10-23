حمى “سكويد غيم” تزيد الإقبال على الأحذية الخفيفة البيضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصبحت الأحذية الخفيفة البيضاء أحدث صيحة بين الشباب بفضل النجاح المبهر للمسلسل الكوري الجنوبي “سكويد غيم” (لعبة الحبار”، حيث أعلنت شركة “في. إف” لصناعة الأحذية الرياضية عن زيادة طفيفة في الطلب على منتجات علامتها التجارية “فانز”.

وتدور أحداث المسلسل، الذي أثار ضجة هائلة حول العالم وأصبح المسلسل الأكثر مشاهدة على منصة “نتفليكس”، حول مئات من اللاعبين الذين يمرون بضائقة مالية ويتبارون في ألعاب شديدة العنف. وارتدت شخصيات المسلسل طوال حلقاته أحذية تشبه الأحذية الخفيفة البيضاء التي تشتهر بإنتاجها شركة “فانز”.

وقال مات بوكيت، المدير المالي لشركة “في. إف” أمس الجمعة “نشهد ارتفاعاً طفيفاً ولطيفاً” في المبيعات. وأضاف أن شركة تصنيع الأحذية ستستغل هذا الزخم المتصل بالمسلسل لتسويق علامتها “فانز” ضمن “الثقافة الشعبية” للشباب.

وبالإضافة إلى ذلك، زاد الإقبال بشكل كبير على السترات الرياضية الخضراء “المصنوعة في كوريا” والسترات زهرية اللون التي ترتديها الشخصيات في المسلسل قبل احتفال “هالوين”، ما منح بارقة أمل لصناعة الملابس في كوريا الجنوبية التي تواجه صعوبات جمة بفعل جائحة كورونا.