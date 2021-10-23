شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض حكاية "إن كبر ابنك" من مسلسل "زى القمر" على Cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة Cbc، حكاية "إن كبر ابنك"، ضمن حكايات مسلسل "زى القمر"، للنجمة وفاء عامر بدءًا من اليوم السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة الثانية والنصف منتصف الليل، والإعادة الثانية الساعة الثانية ظهر اليوم التالى.

ويقوم ببطولة الحكاية النجمة وفاء عامر، ويشاركها البطولة كل من الفنانة شمس والفنان حجاج عبد العظيم، والفنان ناصر سيف، والفنانة أميرة العايدي، والفنان شريف الغريب، تأليف حسن صالح، وإخراج معتز حسام.

حكاية "إن كبر ابنك" الحدوتة السادسة من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، حيث تم عرض حواديت "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد فى المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" إخراج معتز حسام، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب وإخراج معتز حسام، وتعرض حاليًا حدوتة "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق.

الموسم الأول من مسلسل زى القمر، شهد عرض حكايات"حتة مني"، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.