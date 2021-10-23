"الرجولة والجدعنة".. شريف منير ينشر صورة مع أحمد السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان شريف منير على توجيه رسالة للفنان أحمد السقا، وصفه خلالها بـ"الرجولة والجدعنة".

ونشر منير، صورة تجمعه مع السقا، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "الرجولة والجدعنة.. السقا".

كانت أخر أعمال شريف منير مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، وأحمد زكريا وغيرهم، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة يوم ١٤ أكتوبر، تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.