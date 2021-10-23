تعرف على ضيوف "هزر فزر مع لولي" هذا الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحل عدد من نجوم الفن ضيوفا على برنامج "هزر فزر مع لولي" الذي تقدمه الفنانة ليلى زاهر، يومي السبت والأحد، 23 و24 أكتوبر الجاري، على قناة cbc، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ينقسم النجوم خلال الحلقة إلى فريقين يتنافسان عبر مجموعة من الألعاب المختلفة؛ الأول يضم الفنان يوسف عثمان وحسن مالك وليلا فضة، والثاني يضم الفنانة هنا داوود ومحمود ياسين وأميرة أديب.

يذكر أن برنامج "هزر فزر مع لولي" عبارة عن منافسة تتضمن جولتين من الألعاب، بين فريقين من الضيوف في كل حلقة، وتقدمه الفنانة ليلى زاهر يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر قناة cbc.