شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم تغنى "الحب كده وحيرت قلبى" على مسرح ساقية الصاوى.. 4 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوى حفلاً غنائيًا لأم كلثوم، وذلك يوم 4 نوفمبر المقبل، وستغنى هذا الشهر أغنية "حيرت قلبي" و"الحب كدا"، وذلك خلال حفلتين متتاليتين، وستبدأ الحفلة الأولى فى تمام الساعة الساعة السادسة مساءً، والحفلة الثانية فى تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك مع أخذ جميع الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا.

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس .