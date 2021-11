شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز إنتاجات السينما العالمية فى مهرجان طوكيو الـ34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك عدد كبير من الأفلام العالمية في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي فى نسخته الـ34 يوم 30 أكتوبر الجاري، وهو المهرجان الذي يستمر حتي 8 نوفمبر المقبل، حيث أعلن المهرجان عن عرض مجموعة من الأفلام في قسم العروض الخاصة "بريمير"، ومنها فيلم Memoria، وهو إنتاج دولي من بطولة تيلدا سوينتون، وتدور أحداث الفيلم في كولومبيا، حيث تم تصويرها في جبال بيجاو وبوغوتا، ويتناول قصة سيدة من أسكوتلندا تلاحظ عند سفرها إلى كولومبيا مجموعة أصوات غريبة، وسرعان ما تبدأ في التفكير في معانيهم، وهو للمخرج التايلاندى أبيشاتبونج ويراسيتاكول، الحاصل علي جائزة لجنة التحكيم فى مهرجان كان.

ويشارك في القسم فيلم The Power of the Dog فيل بوربانك، خلال عام 1925، الذى يعيش فى مزرعة عائلية كبيرة في مونتانا، مع شقيقه، ولكن سرعان ما تتدهور العلاقة بينهما فينقلبا ضد بعضهما البعض، خاصة مع زواج أحدهما.

ويقوم ببطولة فيلم The Power of the Dog، كل من بنديكت كومبرباتش، كريستين دانست، جيسي بليمونز، كودي سميت ماكفي، توماسين ماكنزي، كيث كارادين، فرانسيس كونروي، جينيفيف ليمون، كين رادلي، شون كينان.

فيلم The Power Of The Dog مستوحى من رواية للكاتب توماس سافاج، ومن إخراج المخرج جين كامبيون، ومن تأليف جين كامبيون.

كما يعرض في قسم العروض الخاصة فيلم The Hand of God للمخرج باولو سورينتينو وهو الفيلم الحاصل على الجائزة الفضية الكبرى للجنة التحكيم من مهرجان فينسيا، ويدور حول قصة صبي في نابولي الصاخبة في الثمانينيات، وهو أكثر أفلام سورينتينو قرب من شخصيته، حيث يعود الكاتب والمخرج الحائز على جائزة الأوسكار باولو سورينتينو إلى مسقط رأسه ليروي قصته الشخصية ، وهي حكاية القدر والأسرة والرياضة والسينما والحب والخسارة، وفاز الفيلم بجائزة أفضل ممثل شاب فيليبو سكوتي عن دوره بالفيلم في مهرجان فينسيا.

كما يعرض فيلم الرعب Last Night in Soho من بطولة أنيا تايلور جوي، جيسي مي لي، مات سميث، ديانا ريج، توماسين ماكنزي، تيرينس ستامب، ليزا ماكجريليس، جيمس فيلبس، أوليفر فيلبس، ريتا توشنجهام، ومن إخراج المخرج إدجار رايت، الذى شارك في الكتابة مع كريستي ويلسون كيرنز.

ويدور فيلم Last Night in Soho مع انتقال عارضة أزياء شابة إلى لندن، تدعى Eloise، مهووسة بكل شيء في الستينيات بالإضافة إلى أن لديها حاسة سادسة غريبة، بطريقة ما هي قادرة على تكوين علاقة غريبة عبر الزمن مع ساندي (أنيا تايلور جوي)، وهي شابة مبهرة تحلم بأن تصبح نجمة.

بينما تختفي Eloise بشكل أعمق في وقت غريب، وتنمو علاقتها بساندي، يبدأ كل شيء في الانهيار، بأكثر الطرق سريالية ممكنة.

فيما يشارك من كرواتيا فيلم "Murina" لأنتونيتا ألامات كوسيانوفيتش، وهو إنتاج مشترك مع البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وسلوفينيا، ويدور حول كسر العزلة التي يعيشها أب وابنته في جزيرة كرواتية بواسطة وصول صديق قديم للعائلة إلى منزلهما، فيتصاعد التوتر بين الأب وابنته، ونال الفيلم جائزة الكاميرا الذهبية (جائزة أفضل عمل أول) في مهرجان كان السينمائي 2021.