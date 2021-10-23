شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يطرح أغنية جديدة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم محمد حماقى أغنية جديدة يوم الخميس 28 أكتوبر الجارى، لم يكشف عن تفاصيلها بعد، وذلك ضمن أغنيات ألبوم "يا فاتنى"، وذلك بعدما طرح محمد حماقى، أمس الخميس، أحدث أغنياته "لا ملامة" ضمن الألبوم والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع تميم.

ويستعد حماقى لإحياء حفل غنائى في الأردن يوم 28 أكتوبر الجارى، وهو الحفل الذى سيغنى خلاله باقة مميزة من أغنياته الشهيرة، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير "يا فاتنى"، والذى حقق نجاحا كبيرا من حيث عدد المشاهدات.

كان حماقى قد طرح، أولى أغنياته فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية، حيث شارك جزءًا من الأغنية على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، ليعلن عن طرح اغنيته "ليلة العمر"، عبر لعبة Fortnite، كما أشار إلى أن الأغنية متوفر الآن على "يوتيوب".